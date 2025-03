Lopinionista.it - “Zona Bianca”, le anticipazioni della puntata di domenica 16 marzo

ROMA –16, nel nuovo appuntamento con “”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro, un ampio approfondimento verrà dedicato alle ultime mosse di Donald Trump: dalla corsa ai dazi ai tentativi di mediare una tregua nel conflitto tra Russia e Ucraina. Sul tema anche il commento di Alexander Baunov, ex diplomatico russo e oggi ricercatore del Carnegie Eurasia Center di Berlino.Nel corsoserata, focus sulla giornata di manifestazioni e contromanifestazioni previste per oggi, 15, le cui motivazioni spaziano dalla pace all’europeismo, fino al dissenso o al sostegno al piano ReArm Europe. Dopo questi cortei cosa succederà in Italia? E ancora, una pagina sul caso Garlasco: uno dei più discussi e controversi omicidi italiani degli ultimi decenni che torna al centro dell’attenzione dopo la riapertura delle indagini.