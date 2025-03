Ilnapolista.it - Zerbin: «Di Francesco non ha bisogno dei miei consigli, ha esperienza e non ha bisogno del mio aiuto»

Alessio, esterno del Venezia in prestito dal Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita della sfida al PenzoSei al Napoli da tanti anni e oggi lo affronti da avversario.«Sempre un’emozione grande, ho passato momenti bellissimi a Napoli e non vedevo l’ora che arrivasse questa domenica per godermela»Dimi ha coinvolto per preparare la partita?«Non hadei, hae non hadel mio. L’abbiamo preparata alla grande e siamo pronti per fare una grande partita».L'articolo: «Dinon hadei, hae non hadel mio» ilNapolista.