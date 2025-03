Iltempo.it - Zelensky svela il Long Neptune, ecco il missile che può colpire Mosca

Leggi su Iltempo.it

Un'arma con cui, potenzialmente, l'Ucraina puòal cuore la Russia. Il presidente ucraino, Volodymyr, ha rivelato che Kiev ha testato «con successo in combattimento» il suo nuovo, di produzione nazionale, con una gittata di 621 miglia, ovvero circa 1000 chilometri. Teoricamente quindi l'arma potrebbe arrivare afino a. Ilè un'evoluzione della versione precedente dell'arma che ha affondato la nave ammiraglia della flotta del Mar Nero di Putin, la Moskva, nel 2022. Annuncio che arriva in uno scenario in continua evoluzione mentre gli Usa sono al lavoro per arrivare in tempi rapidi a una tregua. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe parlare con il leader russo Vladimir Putin «la prossima settimana», ha affermato l'inviato speciale Usa, Steve Witkoff, che ieri e oggi ha discusso proprio con il capo della Casa Bianca dei risultati della sua visita in Russia.