Quotidiano.net - Zelensky nomina Andriy Gnatov nuovo capo di stato maggiore delle forze armate ucraine

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente dell'Ucraina Volodymyrcambia ildi, affidando la carica algenerale, in precedenza vicedi. Lo riporta Rbc-Ucraina.sostituisce Anatoly Barhylevych. L'avvicendamento è legato tra le altre cose alla necessità di "aumentare l'efficienza della gestione verticale, in particolare nel processo di riorganizzazione e implementazione della struttura, il processo decisionale con il Comandante in, l'implementazione dell'esperienza di combattimento nella pianificazione e gestionetruppe".