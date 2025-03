Notizie.com - Zelensky cambio a sorpresa, Ucraina in confusione: il punto di vista dell’Italia

Arriva unpercon l’che sembra in un momento di, ildie molto altro.in: ildi(ANSA) Notizie.comIl presidente Volodymyrha deciso di cambiare il capo di stato maggiore delle forze armate ucraine andando ad affidare la carica di maggiore generale. La carica è stata affidata a quello che era il vice e cioè Andriy Gnatov. A riportare questa informazione è Rbc-e questo fa capire ancora di più come non ci sia chiarezza in un momento di transizione all’interno di una guerra che non termina e che continua a creare tensione.Ma qual è il motivo per cui Anatoly Barhylevych, uomo di fiducia del capo di Stato, è stato messo alla porta? Sempre Rbc-specifica come l’avvicendamento sia legato alla necessità di andare ad aumentare l’efficienza della gestione verticale delle forze armate anche per quanto riguarda il processo di riorganizzazione della struttura.