Zanetti Inzaghi, è derby in casa Inter. I figli, avversari sul campo: l'esultanza della moglie del vicepresidente nerazzurro

di Redazione, èin. Idell’allenatore e delsi sono sfidati sul: ladel dirigente esultaIlo die disi sono sfidati sulda gioco dando vita a untutto. È andata in scena Accademiacontro. Classe 2012 contro classe 2013.Ladele mamma di Tomas, ha postato sui social i momenti finalipartita. Segna Lorenzoma vince la squadra diJunior per la felicità dei genitori, finisce 3-2 per l’Accademia. QUOTE ATALANTA– Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena il big match29esima giornata di Serie A. L’divuole mantenete il primato, l’Atalanta di Gasperini sogna l’aggancio in vetta.