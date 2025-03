Internews24.com - Zanchetta: «Partita difficile, il Cagliari ci ha concesso poco»

Leggi su Internews24.com

di Redazionecommenta il pareggio tra l’Inter primavera e ilnel match andato in scena al Konami Centreha riposto alle domande dei giornalisti presenti in merito al pareggio conseguito tra la sua squadra, l’Inter Primavera e ilnella sfida andata in scena al Konami Centre.AVVERSARIA OSTICA, IL RISULTATO È POSITIVO PER L’INTER. LA STRISCIA CONTINUA GUARDANDO ANCHE I RISULTATI DELLE CONCORRENTI. UN SUO COMMENTO? – «Questa è la cosa più positiva. Le altre perdono punti mentre noi continuiamo nella nostra striscia positiva. Oggi è stata una, abbiamo dovuto spendere tante energie per concedere. Non è facile contro una squadra che si chiude e riparte molto bene, i ragazzi ci hanno messo grande attenzione. Peccato perché non siamo riusciti a creare diverse occasioni, ma ilci ha».