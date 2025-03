Iltempo.it - Zan (Pd): Riarmo? "Piano Von Der Leyen non è per difesa comune ma per 27 nazionalismi"

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2025 "Il Pd in realtà non si è spaccato, perché nessuno degli eurodeputati ha votato contro quella risoluzione. Risoluzione che peraltro diceva tante,a lcune delle quali ci convincevano. Va detto però che ildidi Von Dernon è quello della, ma è un'accentuazione dei 27. Noi non abbiamo bisogno di 27 Stati che si dividono ulteriormente, ma abbiamo bisogno di 27 Stati che cominciano ad a cedere un po' di sovranità per darla all'Europa unita. Su questo stiamo lavorando nel Pse, in quanto più ampia delegazione nel partito " così il deputato Alessandro Zan del Pd, a margine della manifestazione "Una piazza per l'Europa" a piazza del Popolo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev