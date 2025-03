Thesocialpost.it - Yuri muore così a soli 19 anni. Tragedia in Italia, un paese intero sotto shock

Dramma ina Sestu, in Sardegna: una città intera è sconvolta per la morte del giovaneLoi, 19, morto questa mattina in via Cagliari dopo essersi schiantato con la sua moto contro un'auto. Un volo di decine di metri e per il centauro il decesso è avvenuto poco dopo. Inutili tutti i tentativi da parte dei soccorritori di rianimare il ragazzo. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno.Leggi anche: Emanuele ucciso20, davanti a tutti: svolta nelle indagini, il terribile sospettoGli organizzatori della sfilata hanno deciso di non annullare l'evento dedicato al carnevale in programma per questo pomeriggio, "siamo vicini alla famiglia", hanno comunicato.Loi lascia la mamma e una sorella.