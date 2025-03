Metropolitanmagazine.it - Yemen, Trump ordina raid contro gli Houthi, morti almeno 31 civili, tra cui donne e bambini

31sono rimasti uccisi e altri 101 feriti nei primidell’operazioneta da Donaldnellogli. Lo ha reso noto il ministero della Sanità degli, affermando che “la maggioranza delle vittime erano”. Il portavoce del ministero, Anis al Asbahi, ha aggiunto, in un post su X, che si tratta di “bilancio preliminare”. “Condanniamo e denunciamo i criminie gli obiettiviche si considerano un crimine di guerra”, si legge ancora nel post.Da parte sua, il Segretario di Stato Marco Rubio ha avvertito il suo omologo russo Serghiei Lavrov: ’I continui attacchi deglialle navi militari e commerciali statunitensi nel Mar Rosso non saranno tollerati’. Dirigenti Usa hanno riferito al New York Times che gli attacchi aereil’arsenale degli, gran parte del quale è sepolto in profondità nel sottosuolo, potrebbero durare diversi giorni, intensificandosi in portata e scala a seconda della reazione dei militanti.