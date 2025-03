Yemen 31 morti nei raid Usa | Uccisi molti leader Houthi La milizia filo-Iran prepara la rappresaglia Israele in massima allerta

Leggi su Open.online

Sarebbero almeno 31 ia seguito dei massiccilanciati ieri dagli Stati Uniti in. Nel mirino, basi militari e siti di lancio di droni e missili degli, lasciitaiana che controlla buona parte del Paese affacciato sul Mar Rosso e sul Mar d’Arabia. Oggi il governo americano ha rivendicato di aver ucciso negli attacchi «» del gruppo. «Li abbiamo colpiti con forza sovrastante, e lanciato un avvertimento all’che quel che è troppo è troppo», ha detto in un’intervista tv il Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz. Ieri sera era stato lo stesso Donald Trump a mettere il cappello sull’operazione, lanciando un vero e proprio ultimatum agli: «Il vostro tempo è scaduto, cessate gli attacchi o su di voi s’abbatterà l’inferno come non avete mai visto prima», aveva scritto il presidente Usa su Truth, intimando pure al regimeiano di interrompere ogni sostegno allasciita che dal 7 ottobre 2023 prende di mira, ma anche le navi occidentali in transito nel Mar Rosso, in solidarietà alla «resistenza» di Hamas a Gaza.