Juventusnews24.com - Xavi Juve: più freddo il nome dello spagnolo come possibile sostituto di Thiago Motta. Svelato il motivo

di RedazionentusNews24: si raffredda ildel tecnicodiildi questa sensazioneStando a quanto affermato da Tuttosport, se ladovesse andare incontro ad un’altra debacle contro la Fiorentina,potrebbe essere esonerato all’inizio della sosta per le Nazionali.Per sostituirlo, il club bianconero potrebbe decidere di anticipare a breve la mossa per il medio-lungo periodo. I nomi sono quelli di Mancini e di Pioli, più difficile invece affidarsi subito a: lointriga per tanti motivi ma sarebbe complicato affidare le chiavi della squadra bianconera ad un tecnico che non conosce il campionato.Leggi suntusnews24.com