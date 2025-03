Zonawrestling.net - WWE: Street Profits campioni, Xavier Woods reagisce con una frecciata ironica

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio di questa settimana di Friday Night SmackDown ha visto la partecipazione di grandi nomi come Cody Rhodes, Randy Orton, Carmelo Hayes, Jacob Fatu e molti altri.Tra i momenti più importanti della serata, glihanno affrontato i #DIY in un match ricco di azione per i WWE Tag Team Championships. Con il loro inconfondibile “Swag“, Montez Ford e Angelo Dawkins sono riusciti a interrompere il regno titolato dei #DIY, conquistando i titoli di coppia per la prima volta dopo circa quattro anni.Congratulandosi con gliper la loro vittoria,ha reagito a un post di Triple H, che su Twitter aveva elogiato Montez Ford e Angelo Dawkins con un messaggio sentito.ha quindi applaudito i nuovicon un commento speciale tutto suo:“Congratulazioni, ragazzi! Ci sono voluti anni prima che seguiste i nostri consigli e faceste finalmente qualche mossa.