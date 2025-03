Zonawrestling.net - WWE: San Diego sembra la principale candidata ad ospitare Survivor Series 2025

Mancano ancora un po’ di mesi, ma la programmazione degli eventi procede spedita in casa WWE e già si sta pensando alla location che ospiterà l’edizionedi. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma all’interno della federazione si starebbe pensando ad una città americana in particolare, ossia San. La città californianain cima alla lista delle candidature.SanSecondo quanto evidenziato da Fightful Select, Sanessere lanelle idee della WWE adSurviore all’interno della federazione questo nome sta circolando da un po’. Al momento non ci sono, però, comunicazioni ufficiali, così come non è stata resa nota la data dell’evento, che negli ultimi due anni si è svolto nel weekend del Thanksgiving.