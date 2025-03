Zonawrestling.net - WWE: Indi Hartwell rivela il messaggio che gli ha inviato AJ Styles dopo il licenziamento

Leggi su Zonawrestling.net

ha ricevuto undi incoraggiamento da parte di AJil suodalla WWE, e ora ha deciso di condividerlo con il mondo.Ilmotivazionale di AJLa WWE ha licenziatonel novembre 2024. Ora la wrestler è tornata nel circuitopendente e sta documentando il suo percorso attraverso YouTube. Nell’ultimo vlog pubblicato, ha inserito un piccolo “Easter egg” alla fine del video: unprivato ricevuto da AJ.Nel, il “Fenomenale” la incoraggia a non arrendersi mai e si offre di aiutarla qualora ne avesse bisogno:“Continua a lottare, non mollare. La ragione di tutto è sempre presente. Non lasciare che questa sia la fine della storia. Se c’è qualcosa che posso fare per aiutarti, fammi sapere.