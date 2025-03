Wta Indian Wells 2025 Mirra Andreeva in trionfo | Sabalenka ko al terzo set

Leggi su Sportface.it

Non si ferma l’ascesa di, che a nemmeno 18 anni vince il WTA 1000 dibattendo in finale la numero uno del mondo Aryna. Successo in tre set per la russa classe 2007, che dopo ilnel 1000 di Dubai si ripete portando a casa la vittoria con il risultato di 2-6, 6-4, 6-3 in due ore e sei minuti di gioco. Con questa vittoria, ormai da considerare a tutti gli effetti una delle principali big del circuito, balza al numero 6 del ranking WTA superando anche Jasmine Paolini. La teenager allenata da Conchita Martinez appare sempre più sicura dei propri mezzi e in crescita sia nel gioco di difesa che in quello di attacco. Il tutto con margini di crescita e orizzonti ancora sconosciuti forse anche a lei.accorcia così sul 4-2 il bilancio degli scontri diretti, vendicando anche le sconfitte di inizionella semifinale di Brisbane e negli ottavi degli Australian Open.