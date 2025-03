Thesocialpost.it - Witkoff, l’annuncio a sorpresa: “Possibile colloquio Trump-Putin in settimana, le differenze fra le parti si riducono”

L’inviato speciale degli Stati Uniti,, ha dichiarato che untra il presidente americano Donalde il presidente russo Vladimirpotrebbe svolgersi già la prossima. Un segno che le trattative per unatregua in Ucraina stanno intensificandosi, con diversi attori internazionali che continuano a lavorare per raggiungere una soluzione.Nel frattempo, il leader delto Laburista britannico, Sir Keir Starmer, ha definito “volenterosi” i 26 Paesi che stanno cercando di promuovere una pace duratura. Ha inoltre annunciato che giovedì prossimo si terrà a Londra una riunione operativa militare, focalizzata sulla pianificazione di future operazioni di peacekeeping.Sull’altro fronte, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha fatto pressione su Mosca, dichiarando che l’Europa continuerà a supportare militarmente Kiev, seguendo una “strategia dell’istrice”, in cui l’Ucraina mostrerà i suoi “aculei” per difendersi.