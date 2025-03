Cityrumors.it - WhatsApp, a breve smetterà di funzionare su alcuni dispositivi: ecco quali

l’applicazione didisuApple e Android:sono e cosa fareè ormai un punto di riferimento per la società odierna. Tutti coloro che possiedono un telefonino – la stragrande maggioranza della popolazione mondiale – usano la nota applicazione di messaggistica gestita da Meta, per comunicare con amici e familiari. Un mezzo che nell’ultimo decennio ha preso il sopravvento, diventando uno dei maggiormente utilizzati., adisu– Cityrumors.itLe ultime novità, però preoccupano e non poso i suoi fruitori. Il prossimo aggiornamento, in programma per il 5 maggio 2025, la renderà inutilizzabile per. Non si tratterà di un bug o diproblemi tecnici, ma di una chiusura vera e propria che penalizzeràcellulari.