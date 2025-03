Lanazione.it - Voragine nell’asfalto, chiusura indefinita per la Provinciale 9. La conta delle frane

San Baronto (Pistoia), 16 marzo 2025 – Il peggio è se non altro alle spalle, anche se l’attenzione resta altissima. E il maltemposcorse ore ha già lasciato in pegno un’operazione che dovrà essere eseguita più avanti: il cedimento dell’asfalto nel tratto della SP9 fra Casalguidi e San Baronto non farà che prorogare ladi una strada che era in parte già stata chiusa a causa della frana di giovedì scorso. La Provincia di Pistoia ha fatto sapere che ad oggi non è possibile ipotizzare una data di riapertura: i tecnici stanno compiendo già dai giorni scorsi una serie di analisi e di sopralluoghi utili a quantificare l’entità dei danni per poi poter intervenire. Da una prima ipotesi, la spaccatura del manto stradale (come avvenuto in altre realtà comunali interessate dagli eventi atmosferici) potrebbe essere dovuta all’intensitàprecipitazioni.