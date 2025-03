Lanazione.it - Volontari sempre in campo. Misericordia di Magione sul fronte dell’emergenza

Sono partiti all’alba di ieri. Idelladie ancora una volta hanno affrontato il fango per aiutare le popolazioni in difficoltà nella vicina Toscana. La colonna dei mezzi è partita dalla sede didopo l’attivazione dalla sala operativa nazionale delle Misericordie d’Italia con destinazione la zona alluvionata di Empoli. "Siamo arrivati alle 9.30 – come spiega il vicegovernatore Filippo Rigucci responsabile protezione civile – si è subito iniziato a svuotare scantinati colmi di acqua. Siamo intervenuti con due squadre, con 7. Con me ci sono Marco Battaglini, Sauro Ragni, Primo Catana, Massimo Marchesini, Tino Breccolenti e Dumitru Croitoriu. Qui si opera ininterrottamente ad alti regimi e sicuramente si andrà avanti tutta la notte. Faremo rientro adomani (oggi, ndr) nel tardo pomeriggio".