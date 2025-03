Ilrestodelcarlino.it - Volo Ryanair torna indietro a Forlì mentre era già in volo

, 16 marzo 2025 – Attimi di paura a bordo deldecollato dall’aeroporto Ridolfi diquesta mattina alle 7,45 (come da programma) con destinazione Palermo. Dopo appena un quarto d’ora di, quando il Boeing 737 era arrivato all’altezza di Pesaro, il comandante ha invertito la rotta ed è rientrato allo scalo di. Non è ancora chiaro cosa abbia determinato questa decisione, forse la strumentazione del cockpit ha segnalato qualche anomalia e così è stato deciso di non proseguire il. Il 737 della compagnia irlandese è così rientrato al Ridolfi, dove l'areo è atterrato regolarmente attorno alle 8,15. Non si è trattato di un atterraggio di emergenza. I vigili del fuoco e il personale di soccorso non sono stati allertati. L'aereo è rimasto fermo sul piazzale di sosta, con i portelloni aperti e i passeggeri sono rimasti a bordo.