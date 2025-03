Sport.quotidiano.net - Volley serie B1 femminile. Life365.eu a dura prova a Castel Maggiore contro la capolista

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ben ventiquattro sono i punti che separano in classifica laTeam Bologna dalla.eu Forlì, quartultima della classe, di fronte oggi (ore 18.30) al Palasport di. Sfida improba per Gregori e compagne, che hanno pochi margini di manovra ma non partono comunque battute, consapevoli dell’impellenza di arpionare punti in ogni dove, senza potersi permettere il lusso di guardare in faccia all’avversario. Non nuova a imprese corsare, Forlì arriva dal ko (2-3)la Lasersoft Riccione, terza forza del campionato, che ha interrotto una striscia vincente di tre giornate, ma confermato, a scanso di equivoci, che il sestetto di coach Marone è in grado di competere alla pari anche con formazioni equipaggiate per ambire a un posto al piano superiore. DiilTeam, che paradossalmente ha subìto in casa tre delle sue quattro sconfitte totali, è reduce dalla passeggiata di salute (3-0)il fanalino di coda Teramo (ormai rassegnato all’ineluttabilità della retrocessione), al quale ha concesso la miseria di 38 punti.