Volley serie B maschile Querzoli versione interna Conto pieno con la Sabini

Lanon perde le buone abitudini casalinghe, schiaccia la3-1 (25-12, 22-25, 25-20, 25-20) e conquista tre punti di platino, che consentono a Mariella e sodali di portarsi a +8 sulla zona rossa. Avvio rock di Forlì, trascinata da un Bigarelli ispiratissimo: 4-1 e 6-2. Pirini ‘stoppina’ tutto e ladilaga: 14-5. Non pervenuta Castelferretti, presa a cazzottoni (3 ace) da Bigarelli: 20-8. Anche iellati i marchigiani: il nastro asseconda Pirini, che pesca il jolly dai 9 metri (24-11), preludio al 25-12. Secondo set in equilibrio fino a quota 9, allorquando lasi stacca. Licitra rapisce la scena (pallonetto insolente, mani out sostenuto e ace nella zona di conflitto) e Castelferretti sgomma: 14-18. Forlì sbarella in ricezione e perde terreno (17-23), poi tenta una disperata rimonta, ma non può impedire agli ospiti di pareggiare i conti: 22-25.