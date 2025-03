Volley quarti Playoff Superlega 2025 | Civitanova pareggia con Milano Perugia e Piacenza sul 2-0

Leggi su Sportface.it

Si è chiuso il programma di gara-2 deiScudettoper la, con il quadro che vede due sfide in parità e altre due invece più vicine alla chiusura sul 2-0. Ogni quarto di finale si gioca al meglio delle cinque partite, per un programma che si fa sempre più nel vivo verso la lotta per il Tricolore. Ottime notizie per, che hanno bissato le vittorie di gara-1 e guardano al futuro con ottimismo. Più equilibrate le sfide che mettono di fronte da una partee dall’altra Cisterna e Trento. Ecco come sono andati i match di oggi.2024/: FORMULA E REGOLAMENTOCLAFFISICA E RISULTATI DI REGULAR SEASONMASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/: TUTTE LE DATESorpresa Cisterna, Trento si ferma: 1-1 nella serieIl risultato meno atteso della giornata è sicuramente la vittoria della TopCisterna, che scrive una pagina di storia battendo in quattro set l’Itas Trentino con il punteggio di 3-1 (25-21, 27-25, 19-25, 26-24).