Volley quarti di finale Playoff A1 Femminile 2025 | big in vantaggio si andrà a gara-3?

Tutto pronto per-2 deidideiScudetto della Serie A12024/di. Domenica 16 marzo le migliori otto squadre della regular season tornano in campo per il secondo atto dei. In campo, sempre domenica (ore 17:00), anche Bartoccini-Mc Restauri Perugia e Honda Olivero Cuneo per-2 della prima fase deiChallenge. Dopo lo 0-3 di-1, alle umbre di coach Giovi basta vincere due set al PalaBarton, mentre in caso di successo pieno delle piemontesi di Pintus sarà decisivo il Golden Set. In palio l’accesso alla seconda fase, dove giocheranno anche le eliminate deideiScudetto e la Wash4green Pinerolo, che ha beneficiato del forfeit di Firenze, ritiratasi dalla competizione dopo la salvezza conquistata in extremis.I riflettori sono però puntati soprattutto sulle quattro decisive sfide deiScudetto.