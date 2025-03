Oasport.it - Volley femminile, Chieri non lascia scampo a Novara (3-0) e riapre la serie dei quarti: mercoledì la bella!

La Reale Mutua Feneraladeidi finale contro la Igor Gorgonzolavincendo 3-0 il derby piemontese. Un colpo di coda della squadra di Bregoli, che arrivava da tre brutte sconfitte (le due sfide di Coppa con Roma e gara1 dei) e che ha saputo cambiare faccia e atteggiamento proprio all’ultimo tentativo, impreziosendo questo finale di stagione che poteva essere molto amaro. Irriconoscibile, sia rispetto alla sfida di domenica scorsa, sia rispetto al ritorno di semifinale di Coppa CEV a Istanbul. In difficoltà costante in ricezione, la Igor Gorgonzola proverà a rifarsisera in gara3.Che non sia la Reale Mutua Fenera spenta e rinunciataria di gara1 e della finale di Roma si capisce subito, anche seprova la fuga sul 7-11.si riporta sotto e si gioca punto a punto fino alla soluzione ai vantaggi.