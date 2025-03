Sport.quotidiano.net - Volley donne, la Savino sogna ancora. Oggi gara 2 dei quarti a Busto Arsizio

Prosegue il tour de force dellaDel Bene che, dopo l’impegno di Champions,alle 15.30 (diretta Rai Sport e Vbtv) scenderà in campo alla E-Work Arena dicontro la Uyba per-2 deidi finale dei playoff scudetto con l’obiettivo di bissare il successo di-1 e approdare così fra le top quattro del campionato e proseguire nella corsa per il titolo. Possiamo prevedere che per le biancoblù non sarà unaa senso unico contro una squadra sempre capace di esprimersi al meglio fra le mura amiche e che già si è imposta in questa stagione nel girone di andata della regular season. In-1 a Palazzo Wanny Scandicci ha vinto in scioltezza regalando però il secondo set alle avversarie. Per questo Gaspari chiede il massimo impegno, senza la minima distrazione: "Veniamo dalla qualificazione alla final four di Champions.