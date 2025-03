Oasport.it - Volley: Cisterna ferma Trento e va sull’1-1, Civitanova corsara a Milano, Piacenza e Perugia a un passo dalla semifinale

pareggiano il conto, mentresi portano a una vittoria. Questi, in sintesi, i verdetti di gara2 dei quarti di finale di playoff di Superlega che si sono disputati tutti oggi.ha espugnato il PalaPanini con una grande rimonta nel secondo set e ora potrà giocarsi in casa il match ball per lainvece è sul 2-0 grazie al 3-0 casalingo rifilato a Verona, che aveva Dario Simoni in panchina al posto dell’esonerato Stoytchev e Keita in campo, ma che non è riuscito a fare la differenza come gli era capitato in passato. Il primo match ball, gli emiliani, però, se lo giocheranno sul campo della Rana.ha riscattato la sconfitta in gara1 vincendo 3-0 in poco più di un’ora a, mentre, con una grande prova, ha battuto 3-1, pareggiando la serie.