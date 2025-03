Sport.quotidiano.net - Volley A2 donne: appuntamento alle ore 17 a Offanengo. La Clai di Speek e Benedetti cerca l’impresa per potere sognare

Questo pomeriggio,ore 17, lagiocherà sul campo dell’, le cremonesi sono prime nella Pool Salvezza e hanno già praticamente centrato l’obiettivo di giocare in serie A2 pure l’anno prossimo. La sfida odierna è praticamente più o meno segnata, le padrone di casa sono le favorite per centrare i tre punti e lacomincia di ricorsa come accade nel Palio di Siena dove una contrada parte dretrovie. Per Imola oggi si prospetta più o meno la stessa situazione. Il pronostico è tutto spostato sul fronte cremonese, il match odierno però è troppo importante per le imolesi che devono muovere la classifica per centrare uno dei primi sei posti che vale la permanenza in categoria. Attualmente il teamnato daè settimo, ma la corsa è aperta visto che Castelfranco e Casalmaggiore sono solo un punto sopra.