Formiche.net - Viva la piazza del Popolo europeista ma attenzione a… Scrive Mayer

Leggi su Formiche.net

Vederedelstracolma di migliaia di cittadini che si entusiasmano per messaggi europeisti e federalisti è una novità che mi ha sorpreso positivamente. La manifestazione di Roma mi ha coinvolto emotivamente anche perché mi è tornata alla mente la mia prima e precoce esperienza politica (era il 1967, avevo 15 anni) nel Movimento federalista europeo di Firenze, quando l’Erasmus per gli studenti era ancora un lontanissimo sogno.Mi ha fatto piacere che in apertura Michele Serra abbia espresso, senza se e senza ma, l’esigenza che l’Europa continui il pieno sostegno alla resistenza delucraino contro l’invasore russo. Roberto Vecchioni ha fatto benissimo a cantare una canzone dedicata a una soldatessa, la ragazza curda di Raqqa, che con il fucile ha combattuto e sacrificato la sua vita per la libertà del suo