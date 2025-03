Sport.quotidiano.net - Virtus, destinazione prima classe Pajola e Belinelli per la vetta solitaria

Le notizie buone sono due. La terza, la dovrebbe fornire lastasera, vincendo a Napoli, per continuare a sperare di chiudere al primo posto la stagione regolare. Quali sono le buone notizie, ricordando che la, sarà impegnata dalle 19,30 a Napoli (diretta Dazn). Il capitano attuale e capitan Futuro sono partiti regolarmente, ieri pomeriggio, in treno,Campania. Il minutaggio di Marcoe Alessandrolo deciderà Dusko Ivanovic. Ma è chiaro che la presenza dei due italiani, per aspetti diversi, regala molte più opportunità al tecnico montenegrino. Se Beli, ormai prossimo ai 39 anni, è uno degli attaccanti più efficaci, Pajo è il difensore che ogni allenatore vorrebbe avere. Uno che non molla mai, che si butta sul parquet senza paura e che gioca sempre per la squadra.