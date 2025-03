Ilgiorno.it - Violenze sessuali, in un anno sono 871 in più. In Lombardia 14 casi ogni 100mila abitanti

Milano – Un aumento visibile degli atti persecutori, dei maltrattamenti in famiglia e delle, il raddoppio degli ammonimenti del questore, che spesso è il primo passo per contrastare la violenza di genere, ma anche un netto calo degli omicidi con vittime donne. La direzione centrale polizia criminale, ufficio interforze del dipartimento della pubblica sicurezza, ha diffuso le statistiche relative al 2024 dei reati che rientrano nel Codice rosso, elaborate dal servizio analisi criminale, comparando l’andamento rispetto agli anni scorsi, sia a livello nazionale che locale. Si scopre così che le denunce per stalking inpassate dalle 2.261 del 2023 alle 2.397 del 2024, i maltrattamenti da 3.634 a 4.197, leda 1.330 a 2.201. L’unico dato non disaggregato riguarda gli omicidi volontari: 321 quelli commessi in Italia nel 2024, di cui 153 in ambito affettivo o familiare.