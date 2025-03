Liberoquotidiano.it - Vince Norris su Verstappen. Incubo Ferrari: 8° Leclerc e 10° Hamilton. Per Lewis subito altissima tensione col box

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un risveglio amarissimo per la, alla prima di questa attesissima stagione di Formula 1 in Australia: ottavo posto per Charles, che partiva settimo, e addirittura decimo per, in griglia ottavo. Are un Gp caotico e appassionante, caratterizzato dalla pioggia, è stato Landocon la McLaren, sua prima vittoria all'Albert Park, con il britannico che riesce a rimanere davanti a Maxdella Red Bull dopo una terza safety car alla fine della gara, quando il campione del mondo ha provato a strappare la vittoria. Come dettoha avuto un pessimo debutto con la. Il sette volte campione è arrivato decimo ed è stato infastidito dai continui messaggi radio del suo team ai box: insomma,alle stelle., quindi, mestamente ottavo.