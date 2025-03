Romatoday.it - Villa Tiburtina verso la riapertura, l'appello degli attivisti: "Serve un consultorio familiare"

Leggi su Romatoday.it

Un piano fatto da associazioni e comitati per garantire le cure a tutti. Sabato 15 marzo, un centinaio di persone, realtà sociali, abitanti dei quartieri di Rebibbia, Ponte Mammolo e Casal De' Pazzi si sono riunite per dare vita alla “Comunità Territoriale di quartiere”. Non un semplice slogan ma.