Villa Gregoriana un parco spettacolare a mezz’ora da Roma

Leggi su Funweek.it

Avete mai sentito parlare delladi Tivoli? Si tratta di uno splendido complesso adi strada da, immerso in boschi, grotte naturali, cascate, sentieri e antiche rovine. Curiosi di saperne di più? Andiamo a scoprirla insieme!Per una gita fuori porta a un passo da, avete mai sentito parlare delladi Tivoli? Unche si fa scrigno di un’estetica del sublime tra cascate, grotte naturali, antichi reperti, boschi e sentieri. Photo Credits: ShutterstockTivoli: il paradiso delNon c’è bisogno di andare lontano daper immergersi in pieno nell’estetica più sublime, in uno scrigno della culturantica. È quanto racchiuso neldi Tivoli, un complesso che rappresenta una grandiosa opera di ingegneria idraulica, ma anche un piccolo paradiso naturale dal sapore dell’immenso.