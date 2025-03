Lanazione.it - VIIIª Edizione del Gran Galà dello Sport

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 marzo 2025 –del. Al calciatore del Cesena Cristian Shpendi il Premio “Gianni Di Marzio” Sale l’attesa per ilCittà di Castiglion Fiorentino. Lunedì 17 marzo alle ore 21 al Teatro Mario Spina andrà in scena l’della manifestazione a scopo benefico i cui proventi saranno devoluti alla Misericordia di Castiglion Fiorentino e che negli anni ha portato nella città del Casserodi campioni e personalità. La serata, condotta dal giornalista Matteo Marzotti insieme alla conduttrice televisiva e radiofonica Romina Pierdomenico, andrà in onda suitalia mercoledì 19 marzo alle ore 21:00. Svelato in queste ore il nome del calciatore che riceverà il Premio Gianni Di Marzio, intitolato all’indimenticato allenatore e dirigenteivo scomparso nel 2022.