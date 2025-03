Lanazione.it - “Vigili del fuoco. E’ urgente la nuova caserma“

Accelerare sul progetto di unaper ideldi Lucca. La questione è stata al centro di una visita che il vice presidente nazionale di Forza Italia, l’onorevole Deborah Bergamini, ha fatto alla sede di via Barbantini. Accompagnata dal segretario provinciale Carlo Bigongiari, da altri esponenti del partito (tra i quali Luca Bianchi e Remo Santini) e dal consigliere comunale di Lucca 2032 Stefano Pierini, la deputata ha incontrato il comandante Calogero Daidone e ha visitato gli ambienti della struttura, risalente agli anni ‘60 e quindi molto vetusta. Nel corso dell’incontro, organizzato dal coordinatore territoriale FNS CISL Emanuele Tambellini, si sono valutate due possibili soluzioni: l’abbattimento dell’attuale sede e la sua ricostruzione (con un allestimento temporaneo in una zona adiacente, da utilizzare durante il periodo della ristrutturazione) o la realizzazione di un nuovo edificio in un terreno di proprietà del Comune di Lucca che si trova alla SS.