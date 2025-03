Dailymilan.it - VIDEO – Parola ai tifosi del Milan: Champions League? Impossibile. Reijnders? Trovate voi un aggettivo…

Ilpuò raggiungere un posto in? La risposta deirossoneri è decisa come quella su.Ilvince, ma che fatica. Ilrimonta, ancora una volta. Anche contro il Como dopo quella di settimana scorsa con il Lecce. La rimonta grazie al suo olandese volante. Non è Rijkaard anche se qualcuno lo paragona a lui. Non è Van Basten e ci mancherebbe. Ma potrebbe essere un po’ Ruud Gullit per quella capacità di buttarsi dentro e buttarla dentro.Una vittoria che riapre il discorso quarto posto? Samanta Davila fuori da San Siro al termine dei oltre novanta minuti giocati contro il Como ha sentito per Dailyi tidosi del Diavolo.convinti che il sognosia finito da tempo nonostante altri tre fondamentali punti.Punti che non potrebbero bastare ancora anche se la pressione sulle altre con questoc’è, aumenta domenica dopo domenica.