Anteprima24.it - VIDEO/ In centinaia con i Carismatici nel Cilento tra fede e miracoli, Spuldaro: “Preghiera strumento di pace”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Lacomedicontro l’odio e la guerra, pregate per la conversione dei politici a capo dei Governi nel mondo”. Arriva anche dalla casa diSan Michele di Mercato, nella frazione del comune di Perdifumo, nel salernitano, il messaggio die speranza rivolto ai rappresentati politici di tutto il mondo per la. Ad invocare lae la conversione attraverso lae a predicare l’evangelizzazione aili presenti e provenienti da tutta Italia nel, il carismatico brasiliano Ironi, come ogni anno, anche oggi è stato ospite della giornata diorganizzata dal sacerdote vocazionista originario di Pollica, Padre Michele Vassallo, seguace del predicatore Padre Emiliano Tardif, devoto del fondatore della congregazione delle Divine Vocazioni, San Giustino Russolillo, direttore della Casa diSan Michele di Mercatoe vicepresidente dell’associazione Internazionale Servi di Cristo Vivo di Diritto Pontificio.