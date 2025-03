Oasport.it - VIDEO F1, GP Australia 2025: la sintesi e gli highlights della gara

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’, valevole come primo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Melbourne è andata in scena unaa dir poco caotica che ha riservato tante emozioni tra incidenti, sorpassi, meteo variabile, Safety Car e penalità. Il britannicoMcLaren ha conservato la pole position, gestendo abbastanza bene i momenti più delicaticorsa nonostante la pressione del suo compagno di squadra Oscar Piastri e soprattutto di Max Verstappen.Il fuoriclasse olandeseRed Bull, nonostante una macchina inferiore a quella papaya, ha lottato fino all’ultimo giro per il successo mettendo sotto pressione a più riprese Norris e provando anche il colpaccio con un azzardo strategico che non ha pagato. Terza posizione per la Mercedes di George Russell, che ha approfittato del testacoda di Piastri (alla fine 9°) per salire sul podio.