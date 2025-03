Ilfattoquotidiano.it - Viaggio nella York Hall di Londra, dove la boxe ha fermato il tempo: da Fury a Joshua, fino a Lennox Lewis, è il tempio dei più grandi

Tra, Liverpool, le Midlands, il Lancashire e fuori dal territorio inglese, certamente non mancano, in un normale weekend britannico, le riunioni di pugilato professionistico da poter seguire live. Ma per la“the place to be” è laa Bethnal Green, borgo londinese di Tower Hamlets: assistere ad un evento in questo luogo è davvero qualcosa di unico. Perché la location è storica e perché qui, dalle 18 alle 23 di un venerdì o un sabato qualsiasi, si fa lavera, quasi esclusivamente tra pugili inglesi che combattono sul ring senza infingimenti, dando tutto già dal primo round. Non serve che sul quadrato ci siano sempre campioni, lo spettacolo è comunque garantito. Un mestierante con 200 match (in Inghilterra si combatte di più che in Italia) può strappare un pareggio in quattro round con un prospect al debutto.