Viaccia, l’ultimo bivio. Colpaccio per sperare

Ora o mai più: perancora di salvarsi, bisogna assolutamente vincere. Ilè conscio di non poter sbagliare, nel confronto esterno di oggi alle 15 contro il Marginone 2000. Un incontro valido per il ventisettesimo turno del campionato di Promozione, che vedrà gli uomini di mister Federico Facchini impegnati al "Dante Tei" di Altopascio. In quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza. Ferroni e compagni restano ultimi nel girone A con 12 punti, a sei lunghezze dall’Intercomunale Monsummano e a sette proprio dal sodalizio lucchese. Ecco quindi che aggiudicarsi l’intera posta in palio sarà fondamentale, per avere la possibilità di continuare a rincorrere la permanenza in categoria. Si tratta di un confronto quasi inedito, visto cheprecedente è quello dello scorso novembre: Maiolino andò in rete, ma alla fine fu il Marginone ad imporsi per 2-1.