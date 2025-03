Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2025 ore 19:25

percorrendo l'autostrada A1 Napoli un cane attivo rallenta il traffico altezza diramazione Sud direzione nodo a 24 mentre sulla diramazione Sud rallentamenti e code tra Tor Vergata è di grande raccordo ingresso nella capitale sul grande raccordo anulare tra Laurentina e nia in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna rallentamenti tra le uscite Tiburtina e Casilina si rallenta sul tratto Urbano altezza Portonaccio direzione tangenziale est ad Aprilia percorrendo via Nettuno c'è traffico rallentato in prossimità dell'incrocio con la statale Pontina direzione Appia Becagli velocità ed Astral infomobilità è tutto oro messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile