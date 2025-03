Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2025 ore 18:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellapercorrendo l'autostrada A1 Napoliun cantiere alle del traffico altezza diramazioneSud direzione nodo A24 mentre sulla diramazionesud e si sta in coda tra Tor Vergata ed il grande raccordo in ingresso nella capitale per correndo al Grande Raccordo Anulare coda per traffico intenso tra le uscite Ardeatinanina in carreggiata esterna sulla statale Pontina rallentamenti altezza Castelno direzione EUR e mentre sulla via del mare per incidente lunghe code tra Casal Bernocchi Vitinia direzione Grande Raccordo Anulare ci spostiamo in via Appia dove si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia mentre in via Casilina altezza Borghesiana direzione fino ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento dellahttps://storage.