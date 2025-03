Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2025 ore 17:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellapercorrendo l'autostrada A1 Napoliun cane allenta il traffico altezza diramazioneSud direzione nodo A24 percorrendo il grande raccordo si rallenta tra le uscite e famiglia Salaria in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Ardeatina enina sul tratto Urbano un incidente rallenta il traffico tra Togliatti e via Fiorentini direzione tangenziale sulla statale Pontina rallentamenti altezza Spinaceto di euro e mentre sulla via del mare per incidente lunghe code tra il grande raccordo ed Acilia direzione Ostia sulla strada regionale Nettunense si sta in coda per l'intenso traffico ad Aprilia in prossimità dell'incrocio con la direzione Appia cardiologica ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento della