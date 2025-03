Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare si rallenta tra Appia eni in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna rallentamenti tra le uscite Flaminia e Salaria percorrendo via Prenestina traffico rallentato tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona in via Appia rallentamenti a Santa Maria delle Mole direzioneRimanendo in via Appia si rallenta tra via di Fioranello e via di Ciampino direzione Grande Raccordo Anulare a Vermicino A rallentamenti e code sulla principale via di Vermicino tra via Vigne di San Matteo in via di Passo Lombardo direzione Tuscolana veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento dellahttps://storage.googleapis.