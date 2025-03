Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità incidente sulla diramazioneSud all'altezza del caselloSud In entrambe le direzioni spostiamoci sul raccordo dove si rallenta in carreggiata esterna trapuntina diramazionesud e mentre in Internazionale alta tra Casilina e abbia quel ricordo e sulla Colombo trave di Mezzocammino veniva Naviga verso Ostia e infine Si raccomanda prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delmentre lo stadio Olimpico si terrà oggi alle 16Cagliari Come riconoscere tutti le modifiche allanella zona dell' impianto sportivo piscine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo Metre Scarica la nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Federico Di Lernia Astral infomobilità per il momento è tutto a seguire un messaggio di sicurezza stradale possono essere tue nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa punto.