Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2025 ore 08:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone al momento regolare sulle strade autostrade dellacome anche sul raccordo anulare che sulle consolari Ma si raccomanda prudenza Per allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delricordiamo infatti che anche questa mattina sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori interni e appenninici passiamo allo sport fine settimana di eventi nella capitale oggi scatta il via per La trentesima edizione della maratona dipartenza alle ore 8 nella zona di Fori Imperiali per dettagli consultare il nostro sito sulla pagina dedicata passiamo allo stadio Olimpico si terrà oggi alle 16Cagliari Come di consueto ti le modifiche allae la zona dell'impianto sportivo di Lernia infomobilità per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.