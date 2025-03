Via Fanilegale vittime | Sentire ex Br

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.58 "Chiedo ai magistrati della Procura di Roma di effettuare verifiche su una intercettazione del marzo 2023 citata in un rapporto del Ros in cui l'ex brigatista Lauro Azzolini fa riferimento a un altro soggetto presente a Via Fani quel giorno". Queste le parole dell'avvocato Valter Biscotti, legale dei familiari delledella strage di Via Fani del 16 marzo 1978. "I pm verifichino se sia davvero Azzolini il soggetto intercettato", chiede Biscotti che fa cenno alla sofferenza dell'ex Br per le sue azioni passate.