Lanazione.it - Verso la “Città del Cioccolato“. Sprint dei lavori nel cantiere . Ad aprile ’dolce’ anteprima del bar

sono ancora in corso ma l’attesa e la curiosità per ladelche sta nascendo all’ex Mercato Coperto sono già alle stelle. Lo dimostra una singolare richiesta arrivata dalla Croazia, scritta da un gruppo scolastico di 37 ragazze e ragazzi di 17 anni e tre professoresse. Saranno a Perugia giovedì prossimo e per questo chiedono di prenotare una visita proprio alladel. "E’ un fatto molto curioso, domani li contatteremo per capire come hanno saputo la notizia. E ovviamente, se vorranno, li inviteremo a una visita guidata del" commenta Eugenio Guarducci che delladelè direttore artistico. E con l’occasione fa il punto sullo stato degli interventi che stanno dando forma concreta al più grande e innovativo museo esperienziale sul cacao ein Italia.